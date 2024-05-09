台中地檢署偵辦刑事局警政監林明佐涉洩密案，再度發動2波搜索，鎖定博弈集團14處據點及招待所，於7、8日執行搜索行動，傳喚、拘提集團劉姓負責人等15人到案，其中7人為證人，並查扣現金、車輛等證物，劉男因涉嫌重大聲押獲准，3名被告分以300萬元到100萬元不等交保，其餘4人則諭知限制住居並限制出境、出海或請回。

林明佐任職台中市刑大大隊長期間，與知名博弈集團往來密切，還疑似中了美人計，與曾任記者的集團徐姓女子交往，去年檢廉發現林將偵查內容洩密給徐女，讓博弈集團做好防範，減少9億多元損失，檢廉傳喚徐女到案後，諭知300萬元交保，再前往刑事局林辦公室及住家搜索，除了在林住所查出近百萬現金，還查出高達2000萬元金流，檢方認林明佐涉犯《組織犯罪防制條例》等6罪，3日向法官聲請羈押禁見獲准。

台中地檢署擴大追查，指揮高雄市刑大科偵隊、台中市第四分局、維安特勤隊、航調處高雄站、調查局中機站及廉政署中調組，於7日、8日針對博弈集團相關犯嫌、公司、聚會等14處所進行搜索，同步查扣現金、車輛、名錶及相關資料等證物，並陸續傳喚、拘提集團劉姓負責人等8人及相關證人7人到案說明。

經檢察官複訊後，認劉男涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及《刑法》賭博等罪嫌重大，且有事實足認為有逃亡及湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，8日晚間向台中地院聲請羈押禁見獲准；另2名張姓及黃姓被告，分別諭知300萬元、100萬元、100萬元交保候傳，其餘楊姓被告等4人，則分別諭知限制住居並限制出境、出海或請回。