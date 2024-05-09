每一個人的性格不同，命運也會不一樣。《搜狐網》運勢專欄分享4生肖健康又長壽，一生通常無災無難，由於生活過得順遂，身體健康狀況也很不錯，不僅如此，他們天生自帶福氣，還能傳遞給後代子孫。

▎生肖牛

生肖牛個性純樸又踏實，擁有強韌的生命力，無論做什麼事情，總是抱持執著與勤奮的態度，幫助他們一生平安，生肖牛還會將這種精神傳遞給孩子，同時為子孫帶來好運氣。

▎生肖龍

生肖龍天生自帶祥瑞福氣，日子過得自在安穩，通常身體健康又長壽，一生不太會遇到難事或生大病，不僅如此，還能帶旺子孫，後代繼承好運，享受豐厚的福氣。

▎生肖猴

生肖猴天生聰明又機智，生活充滿歡樂，快樂情緒影響身心，因此健康狀況良好，他們不僅有智慧，待人善良、處事認真，也為後代子孫帶來滿滿的福氣。

▎生肖羊

生肖羊通常人生過得順遂，少有大風大浪，就算遇到困難，也總是能迎刃而解，生活幸福，身體自然也不差，他們為人和善又誠實，子孫們也沐浴在福氣當中。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。