缺血性腦中風為目前國內最常見的腦中風型態，9日雲林縣北港媽祖醫院神經外科主任洪誠澤（見圖）表示，除使用血栓溶解劑等藥物，也可採行「動脈取栓」將血栓清除。（張朝欣攝）

缺血性腦中風為目前國內最常見的腦中風型態，主要是因大腦血管快速阻塞或近端大血管血栓脫落而造成腦栓塞，該病症的治療處置除使用血栓溶解劑等藥物，也可視病情需要，採行機械取栓手術將血栓清除來恢復血流，即「動脈取栓」。

病人李先生在家忽然意識呆滯，無法說話倒臥在床上、左側肢體無力，家人發現後緊急呼叫救護車送到中國醫藥大學雲林縣北港附設媽祖醫院急診，醫師進行完整身體檢查與神經學檢查，判定為中風，立即啟動救腦檢查流程，顯示李先生右大腦中動脈（Right MCA）有梗塞現象。

急重症團隊討論後決定進行取栓手術，由神經外科主任洪誠澤操刀取栓，順利打通阻塞的血管恢復血流。經手術及復健，李先生的症狀明顯改善，並在中醫、護理、復健多方協助治療下，順利恢復意識及左側肢體力氣，目前復原狀況良好，持續於門診追蹤中。

洪誠澤表示，本院自2023年8月引進動脈取栓技術，健保署於2023年11月1日放寬「急性缺血性腦中風機械取栓術」執行時間，由原先「限前循環在發作內8小時內使用」，延長至「24小時內」充分掌握腦部血管栓塞後再灌流的黃金時間，至今已有15例成功手術案例，順利救援腦中風病人。

腦中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因，亦長年在我國10大死因前4名內。另腦中風經常造成失能後遺症，是成人殘障主因之一。院長吳錫金說，本院最重要的急救目標為「救腦、救心、救命」，救腦急重症團隊不僅具備專業知識，還擁有高度協作能力，才能全方位協助病人順利治療及康復。

吳錫金指出，考量雲林縣沿海偏鄉地區諸多長輩獨居且住處偏遠，特別引進取栓技術提高病人存活率，延長黃金治療時間，實現真正的急救醫院責任，幫助病人得到媲美醫學中心等級治療及服務，給在地鄉親更多的健康安心保障。