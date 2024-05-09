高雄一名17歲的少女月經期間發生異常出血，經檢查才發現已懷孕，且懷孕指數還異常飆高至200萬多（ mIU／mL），醫師懷疑有異常腫瘤，診斷為「滋養層細胞惡性腫瘤」，且已轉移至肺部。另名26歲妙齡女子也是懷孕沒發覺，直到這一個月來自覺雙腳愈來愈腫，並有多項不適症狀，送醫才發覺以懷孕，且有懷孕併發症「子癇前症」，最後緊急剖腹，生下1400克的嬰兒。

年僅17歲的言言，在非月經期間發生異常出血已經一週，她一開始以為是月經提早來，不以為意，某天突然血量暴增、有血塊，頭暈到無法行走，緊急送到急診輸血、檢查，發現不僅懷孕，且懷孕指數還異常飆高至200萬多（ mIU／mL），醫師懷疑有異常腫瘤，取得懷孕組織檢體進行化驗，診斷為「滋養層細胞惡性腫瘤」，且已轉移至肺部，所幸經半年的化療，追蹤3年至今未復發。

24歲王小姐近兩個月月經混亂，出血滴滴答答，某晚突然下腹劇痛，連腰都直不起來，緊急到急診就醫，腹腔鏡檢查發現腹內顯著出血，原來是子宮外孕，因胚胎位於左側輸卵管，且已破裂出血，醫師緊急手術摘除輸卵管止血，術中進行大量輸血，總算撿回一命。

26歲陳小姐這一個月來自覺雙腳愈來愈腫，平常穿的鞋子穿不下、站立不久就覺得腳痛，赴急診求治檢查，才發現竟已懷孕29周了。醫師研判水腫原因是嚴重的懷孕併發症—子癇前症，合併血壓高、蛋白尿及胎兒窘迫，陳小姐還來不及消化自己當上準媽媽的情緒，馬上就被送入產房接受緊急剖腹產，生下僅1400公克重的胎兒，在新生兒加護病房治療了３個月才出院返家，陳小姐也因產後高血壓需要持續服藥控制。

高醫岡山醫院婦產科主任葛菁如表示，少子化時代下，不少年輕女性對於是否生育態度保守，但她提醒，一旦有了性生活，不論是否有避孕措施，都須密切注意有無意外懷孕，她就曾收治一名被診斷疑似是惡性腹水緊急送醫的患者，進一步檢查，才發現已懷胎6週，因早期懷孕腹內積血，心情瞬間猶如從地獄回到天堂。

「民間習俗說前3個月先不要公開」，不是完全沒有道理，葛菁如說，早期懷孕狀況百百種，並非每個胚胎都能成功長大，且還不乏危及孕婦生命的緊急狀況，像婦女懷孕初期常發生腹內出血，除了子宮外孕，還可能是卵巢黃體囊腫破裂，嚴重時必須手術，否則恐有生命危險。

此外，懷孕初期也可能發生早期流產、萎縮性胚胎、葡萄胎等，以及惡性的滋養層細胞腫瘤；尤其，惡性細胞轉移速度快，腦、肺、肝、骨頭都是常見轉移位置，關鍵在於患者能及早確認懷孕，讓醫師進行診斷、治療，大部分個案對於化學治療反應佳，9成以上可治癒。

葛菁如表示，女生月經來潮後，就應該養成觀察、紀錄月經週期的習慣，如發生性行為，應保持可能懷孕的警覺心，畢竟生命常常出現意外和驚喜（嚇）！一旦驗到懷孕請即早就醫評估，才能趨吉避凶、保障孕婦及胎兒安全。