台南知名法式甜點店「河床甜點」吸引饕客朝聖，每到營業時間總會出現排隊人龍，沒想到業者昨天宣布將於明年2月結束營業，「河床甜點」及烘焙教室「上游實驗室」同步熄燈。消息曝光粉絲都感到不捨，直呼河床是心目中第一名的甜點，「該來安排四季品嘗之旅了」。

河床甜點主廚黃偈在臉書粉專寫下長文表示，「河床甜點」與「上游實驗室」將於2025年2月底結束營業。他說15歲開始自學做甜點，18歲從大學休學，確立想以甜點為業的目標，如今他已經快要30歲，這個職業和興趣已經跟了一半的人生。

黃偈表示，和夥伴的共同目標就是體驗、學習和回本，去年底已經達成，後來開始思索下一步，想要繼續探索自己的可能性、探索這個世界；他透露短期內不會再從事烘焙業，會去體驗新的事物，期待下個階段的人生。

消息曝光後網友直喊不捨，一票粉絲都說接下來會常去台南玩，品嘗每一季的美食，大家紛紛留言「河床真的是我心目中第一名的甜點，以後吃不到了」、「謝謝你們給了大家很多甜甜的幸福」。