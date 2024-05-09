不少「準媽咪」即將迎來人生第一次母親節，正確的孕產知識和家人的支持就是最佳應援。國民健康署花費1年半編制新版的「孕媽咪健康手冊」及「孕媽咪衛教手冊」，其中一大亮點是破除常見孕產迷思，例如懷孕可以喝咖啡嗎？可以泡溫泉、按摩嗎？都能在手冊獲得專家的解答。

母親節前夕，國健署推出全新「孕媽咪健康手冊」及「孕媽咪衛教手冊」試閱電子檔，預計明年推出實體手冊。國健署長吳昭軍表示，許多媽媽在懷孕過程中會緊張或不了解，加上現在資訊非常發達，大家很容易去爬文，但不確定是否正確，而兩本全新編製的手冊，可以讓孕媽咪簡單方便獲得正確資訊。

台灣婦產科醫學會醫師黃閔照表示，少子化之下，加上現代生活習慣改變，新手冊希望導入家庭的概念，但也希望家庭成員不要過度關心，可能造成孕媽咪壓力很大，希望從友善的角度切入，了解到懷孕是很自然的過程，希望能快快樂樂的。

針對懷孕常見的疑問或迷思，手冊中也有解答。例如傳統認為懷孕3個月內不能告訴他人，黃閔照指出，懷孕初期身心變化大，例如常有腸胃不適的問題，因此若能及早告知鄒邊的人，多一點體貼和關心，是好的做法。

不少孕媽咪關心，懷孕期間可以按摩、泡溫泉嗎？可以喝咖啡嗎？黃閔照說，其實懷孕期間可以做很多事，例如每天一杯200到300cc的美式咖啡，在有限量的情況下還是可以喝。懷孕期間身體按摩並不會造成影響，但須注意避免精油類、熱超音波等，而懷孕中後期不適合趴著，則鼓勵另一半幫忙腿部按摩。

至於泡溫泉，黃閔照說「基本上可以」，但由於懷孕時心血管反應較大，因此提醒水溫不宜超過39度、時間不要超過10分鐘，且須選擇通風良好的地方，不要全身浸泡、露出膝蓋或肩膀，最好有他人陪同。但懷孕初期時胎兒正在發展，則較不建議泡溫泉。