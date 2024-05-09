前主播張齡予今（9日）出席國民健康署「全新孕媽咪健康手冊及孕媽咪衛教手冊試閱電子檔豐富資訊一覽無遺」記者會。好友兼同事的主播高毓璘近日與上櫃公司老闆約會，大方承認新戀情，張齡予表示自己是透過報導得知此事，當下就由傳訊恭喜對方。

張齡予說，高毓璘個性很可愛，一直害羞的說「沒想到過氣了還被拍」，「她真的是我認識最表裡不一的媽媽，外表看起來很會玩，但其實她很傳統，對小孩很好。而且她對待她兒子很成熟，是當大人在看待，2個人面對任何事都會認真討論」。

會建議高毓璘會再婚？張齡予笑言先不要，她開玩笑說：「我們一腳踏進婚姻的人都想踏出去了，她現在難得可以這麼自由耶。她現在要再投入婚姻其實滿難的，結婚是2家人的事，加上小孩問題等等」。

母親節將至，張齡予坦言她與老公都沒有什麼儀式感，所以沒想有什麼慶祝儀式，「像我老公昨天生日，我們也是搶了現在最紅的紅葉蛋糕慶祝而已」，她接著比出數錢的手勢，笑說：「錢最實際，幫我把購物車結一結就好」，愛子的她更說，購物車裡的東西多是她跟兒子的，要老公全部買單。