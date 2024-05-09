許多男性都很關注該如何提振雄風，而禁慾是很常被提到的方法。對此，馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕指出，禁慾對男性可能有4種影響，包括勃起不易、早洩、精子品質下降，甚至會造成日常生活情緒波動大等。他提醒，「正常的開機」頻率可維持情緒穩定、滿足性需求及確保精子質量。

醫師陳鈺昕於個人粉專發文表示，弟弟久未開機可能會導致一些小問題，就如同冰箱裡的食物，超過最佳賞味期，也容易不新鮮。他並盤點以下4種禁慾可能出現的影響，以供民眾參考：

1、性敏感度會下降，致勃起不易。

2、變成快槍俠，太久沒性行為過於刺激，使早洩問題直接找上門。

3、精子品質下降。

4、性衝動難以解決，導致日常生活情緒波動大，從而影響心情和工作效率。

陳鈺昕進一步說明，男性的精子從睪丸產生至副睪丸成熟，需要一段時間，當然短時間未射精能讓精子穩定成長，可製造出穩定且成熟的精子，但當長時間未進行射精，身體便會認為目前不需要精子，進而吸收成為蛋白質。

也因此，陳鈺昕提醒，過度禁慾會對男性健康造成不良影響，應在自身可接受的範圍內，維持規律地性生活和射精行為，除了能維持相對穩定的情緒並滿足性需求，也能定期汰換精子，以確保其質量。

另外，泌尿科醫師莊豐賓先前還提到，過度禁慾可能會導致攝護腺疾病，雖沒有一個很直接的證據，但當長期禁慾恐致攝護腺發炎。臨床上，他若遇到男性因攝護腺發炎求診，都會建議多射精來排除，因在射精過程中，攝護腺會運動到，能有輔助改善的效果。