在眾多動漫作品中，麥當勞LOGO經常被翻轉為WcDonald’s，為此麥當勞推動二次元WcDonald’s「幻の麥當勞」走進現實，讓消費者沉浸體驗不一樣的麥當勞美食日常。momo購物網吉祥物momoco居住的「wowo星球」，也迎來首間WcDonald’s「幻の麥當勞」期間限定店開幕，邀請momo粉絲與動漫迷踏上嶄新的跨界美食之旅。

「wowo星球 x WcDonald’s 雙人分享餐」，momo購物網獨享價333元。（momo購物網提供／古明弘台北傳真）

即日起至5月31日「wowo星球 x WcDonald’s」限量套餐票券開搶，momo粉絲獨享62折起寵粉價，6月4日前至麥當勞兌換，還可獲得WcDonald’s「幻の麥當勞」限定包裝（數量有限換完為止）。為滿足饕客口福，5月31日前momo麥當勞全館指定票券同享限時優惠。

「wowo星球 x WcDonald’s 5月限定套餐」，momo購物網獨享價208元。。（momo購物網提供／古明弘台北傳真）

「wowo星球」首間WcDonald’s「幻の麥當勞」期間限定店開幕，momo購物網祭出「wowo星球 x WcDonald’s」三大限定套餐，集結麥當勞麥克鷄塊（原味）、勁辣鷄翅、蘋果派、薯條等超人氣餐點，限時獨享62折起優惠。6月4日前至麥當勞兌換餐點，還可獲得由動漫插畫師Acky Bright操刀打造「收藏品」等級的限定款包裝（數量有限換完為止）。