大陸福建省推出「福馬同城通」交通卡，卡片預儲300元人民幣，遭質疑是對岸統戰作為，連江縣政府在官網配合中共代辦申請業務，涉嫌違反兩岸人民關係條例相關規定。立法院民進黨團幹事長吳思瑤表今表示，這完全就是大陸統戰的具體作為，嚴正呼籲連江縣政府「立即停止涉及違法行為」。

吳思瑤表示，連江縣政府違反兩岸人民關係條例第33條之1，「福馬同城通」發卡的是大陸福州市政府，發卡公司100％中國持股的公司，等於大陸國營企業。

吳強調，只要在台灣發行任何卡片，不管一卡通或悠遊卡等，都必須符合台灣法規，需要送到交通部審查，才不會有圖利廠商的問題，台灣法規不能圖利私有公司，在台灣發行卡片都要受到嚴格管制，福州市政府所發行的卡，居然連江政府直接配合，涉及圖利特定廠商，且是大陸廠商。

吳思瑤也說，「福馬同城通」由福州市政府主導，違反兩岸人民關係條例，任何官方與官方合作都需要審查，連江縣政府、福州市政府進行這樣的合作行為，違反兩岸人民關係條例，有嚴重違法問題。

吳思瑤說，「希望他們立即停止，不可行就是不可行，請即刻停止」，這完全就是大陸統戰的工具統戰的具體作為，國民黨團總召傅崐萁、國民黨立委去一趟大陸回來，就是讓統戰在台灣境內上路，這是傅崐萁帶回來的違法行政作為，應該立即停止。