美國流行音樂天后泰勒絲展開全球巡迴演出，創造驚人泰勒絲經濟學效應，新加坡更砸巨資成功爭取東南亞獨家演出。高市議員湯詠瑜今（9）日喊話，希望高雄市長陳其邁爭取泰勒絲開唱，陳其邁驚曝，五月天主唱阿信也問他是否能邀請泰勒絲來，有可能的話是在2年後，「假如泰勒絲能夠來，我想是舉國歡騰！」

高市議員湯詠瑜今（9）日喊話，希望高雄市長陳其邁爭取泰勒絲開唱。（柯宗緯攝）

高市議員湯詠瑜今（9）日喊話，希望高雄市長陳其邁爭取泰勒絲開唱。（柯宗緯翻攝）

湯詠瑜今質詢時關切演唱會經濟議題，她先是播了一段音樂讓陳其邁猜一猜，陳其邁秒答是泰勒絲的歌曲Love Story。湯詠瑜提到，全球掀起泰勒絲經濟學，新加坡總理也證實提供優惠，根據媒體報導新加坡提供美金300萬元，取得東南亞獨家演唱會，6場超過50萬觀光客，將近新台幣100億產值。

湯詠瑜問及，高市府對於未來演唱會經濟有什麼戰略計畫，但高雄要一下子吸引50萬觀光客可能有挑戰，是否能結合鄰近地方政府團隊作戰，而300萬美金不是小數字，是否能爭取交通部觀光發展基金等中央部會資源，吸引泰勒絲演唱會或同等級的獨家演唱會？

高雄市長陳其邁驚曝，泰勒絲有可能的話在2年後來台，「假如泰勒絲能夠來，我想是舉國歡騰！」（柯宗緯攝）

陳其邁說，剛放那個音樂與議員沒有套招，他很喜歡泰勒絲的音樂，也透露五月天阿信也在談說是否能夠邀請泰勒絲來。現在泰勒絲還在全球巡迴，若下次要來，他個人判斷有機會是在2年後，當然希望她單獨來高雄比較好，但通常會列入全球巡迴的站點裡面。

湯詠瑜聽聞後瞪大眼睛追問，「已經在爭取中了嗎？接洽了嗎？連日子都算好了嗎？」陳其邁連忙回說，這個議題很敏感，議員一質詢，全台或是亞洲其他國家都會很關注這個焦點，「容我們大家一起努力啦」。

對於爭取泰勒絲到高雄，陳其邁強調，不是只有高雄的事，要有多方條件的配合，高雄是與其他亞洲周遭國家競爭，包括新加坡、香港、韓國、日本等，但高雄是最適合的場地，可同時容納5.5萬人，符合綠能環保永續，且通過多場大型演唱會壓力試驗，以及提供全方位完善服務，「假如泰勒絲能夠來，我想是舉國歡騰」。