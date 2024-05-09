北市警局長遭爆與艋舺角頭魚翅宴 蔣萬安說話了 @ChinaTimes

台北市警察局長張榮興，去年5月26日受市議員陳政忠邀約，前往中山區「上品魚翅」餐敘，席間除多位警政高層外，還有青山宮主委黃清源，由於黃清源是「芳明館」角頭，身分敏感，引發外界疑慮。對此，張榮興今（9日）開記者會澄清，強調不知道黃清源會出席，雙方是在公務餐會偶遇，更痛批「警察爆料的文化非常不可取」。

張榮興表示，每逢警界人事異動前夕，總是黑函文化滿天飛，充斥見縫插針的行為，他感到非常心寒、不值得，他認為警察名譽大於一切職務、職位，所以決定親自說明。

張榮興解釋，去年5月26日，他受台北市議員陳政忠邀請出席公務餐會，事前並不知道黃清源會出席，當天與會人員還有萬華分局長、公關室主任、民政局長、區長及府會連絡人及青山王宮主委黃清源及其夫人；當時他一看到對方就知道是「特定份子」，事後他將當天餐會過程，以書面報告方式呈給警政署長核驗。

張榮興表示，當天晚宴約2個多小時，大多時間都是議員及其他人在發言，「我坐在那邊如坐針氈」，他與黃清源僅談及青山宮遶境安全問題相關事宜，「我跟他講不到10句話」，是基於公務及對議員的禮貌才全程在場。

最後張榮興痛批，「最後我個人聲明，警察爆料文化非常令人不可取，謝謝媒體讓我澄清這件事情的真相」。