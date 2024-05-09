國民黨立委徐巧芯涉嫌洩漏「機密文件」，外交部日前也已對徐巧芯提告，風波持續延燒。媒體人黃揚明對此直言，「徐巧芯用了讓自己陷入被民進黨清算、鬥爭的處境」。

黃揚明8日在中天節目《大新聞大爆卦》中分析，一直講徐巧芯很危險的原因，因為現在執政黨是民進黨，他們好不容易抓到一個機會；他認為，徐應該先把捷克報導丟出來，質疑外國都報導了，並沒有空穴來風，接著看外交部回應再拿出密件。

「徐巧芯用了讓自己陷入被民進黨清算、鬥爭的處境」黃揚明說道，不是說不支持徐巧芯，但她沒認清楚民進黨多可怕，前立委蔡正元經歷過，擔心說她為了一個這樣案子，若被判刑、起訴很麻煩，民進黨也不會因此害怕，「對付這樣的敵人要用更高智慧，逼到講不出話來」。

黃揚明認為，這個官司有得打，現在外交部沒有要撤告的意思，就只是「麻煩」而已，徐巧芯不怕麻煩就繼續打，那國民黨立委要不要接力抓有哪些廠商得標？後續監督才是重點。