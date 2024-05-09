王莫昀／台北報導

中國時報9日舉辦「綠活淨零、領航永續」ESG論壇，台北市長蔣萬安、台灣房屋集團總裁彭培業、新光醫院副院長洪子仁等專家踴躍出席，分享各領域推動ESG進展。有鑑於台灣房屋率房仲業界之先，提出ESG＋概念，響應2050淨零碳排，並以「永續、轉型、創新、公益」四支箭，擴大ESG＋共好影響力，會中特別頒發「ESG＋守護環境領先獎」，肯定台灣房屋在綠色減碳行動上的先驅地位，守護台灣環境邁向永續發展。

「全球持續升溫，不只暖化，更進入沸騰時代，氣候變遷，威脅到人類生存。當綠金價值勝過黃金價值的此刻，企業領袖該思考的是如何保護環境，實現環境永續成長，勝過追求單一企業營利成長。」台灣房屋集團總裁彭培業指出，政府於2022年訂出「2050淨零碳排」目標，陸續推動碳權交易、碳費開徵等政策，試圖讓ESG減碳意識深植企業，進而影響企業經營與決策。而台灣房屋早於10年前，善盡綠色減碳使命，以「永續、轉型、創新、公益」ESG＋共好四支箭，引領房仲業走向綠色轉型，展現守護環境的決心。

台灣房屋推動ESG＋共好第一支箭是「環境永續植樹造林」。彭培業指出，台灣房屋於新北瑞芳、桃園中壢、新竹寶山、苗栗大湖等地，打造四大林場，大規模進行植樹造林，成為國內第一家在房仲業領域投入植樹造林的企業。至今，已植栽養護超越35,000棵樹木，每年可以吸收約7,000公噸以上的二氧化碳，不僅減少碳排放，更幫地球加氧，降溫。

他透露種樹秘訣表示，在苗栗大湖種了25公頃如同大安公園般廣闊的肖楠，買進來的樹種如同鉛筆大小，原以為需要架設塑膠水管鋪水線進行澆水，結果與專家討論後，選擇讓其順天自然生長，物競天擇，生存下來的，定有旺盛生命力，雖然首年汰換了約2000棵，但後來減少為1000棵，再降至500棵，逐年遞減。亦即在植樹造林的過程中，他也從中不斷學習。

台灣房屋ESG＋共好第二支箭是「農業轉型友善食安」。彭培業表示，民以食為天，台灣房屋創立友善食安園區，以自然生態、友善健康為經營理念，打造20座溫室農場，堅持無基因改造，不使用農藥與化學肥料，從無毒到有機，推動農場轉型，打造綠色食物鏈，提供台灣房屋員工、客戶，並就近提供桃園育幼院，與社福團體當季當令健康蔬果，減少運輸造成的碳排放，更讓同仁、客戶、育幼院小朋友可以吃得健康也吃得安心。

台灣房屋ESG＋共好第三支箭是「創新設計樂齡建築」。有鑑於台灣即將邁入高齡化社會，台灣房屋擘畫的亞洲健康智慧園區，特別導入ESG概念，近6000坪的基地，規劃60％的空間種樹，增加近1000棵樹，健康園區住戶人均綠地高達6坪以上，是台北市人均綠地1~2坪的3倍。

台灣房屋ESG＋共好第四支箭是「推動ESG＋主理人計畫」。彭培業指出，在綠色浪潮下，台灣房屋致力於培養ESG文化，透過推動ESG＋主理人計劃，讓同仁在挑戰高薪的同時，也能順手做公益做環保，將守護環境、參與社會關懷的ESG理念融入工作和生活中，實現ESG核心價值與願景，讓每個力量有限的平凡人都能匯聚成河，發揮ESG巨大影響力，守護環境邁向永續共好。