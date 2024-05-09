曾發行過《比利．林恩的中場戰事》、《血觀音》等知名電影的双喜電影，負責人遭神鬼女會計陳玉玲以廠商請款，或是需繳納稅捐等不實內容，各騙走463萬80元及35萬5985元，台灣高等法院依詐欺罪將陳女判囚2年6月及可易科罰金之刑5月，犯罪所得沒收，全案定讞。

另陳玉玲監守自盜A走上億元部分，2024年1月間，最高法院認定陳女犯行明確，駁回檢方上訴，依偽造文書等罪將陳女判處可易科罰金之刑1年2月，另判囚7年，未扣案的犯罪所得7863萬7831元沒收確定。

52歲的陳玉玲自2015年至2019年2月底，擔任双喜公司、真好公司及英屬維京群島商發行工作室股份有限公司台灣分公司的會計，「双喜集團」這3家公司都由陳永雄擔任負責人，陳女負責公司網路銀行轉帳及臨櫃轉帳、取款等作業權責，為從事業務之人。

陳玉玲因見其可同時負責双喜集團帳務及出納之工作，2016年及2017年間在双喜集團辦公處所，以口頭或微信通訊軟體向陳永雄訛稱有廠商請款或需繳納稅捐等不實內容，再選擇受款人只顯示帳號而不顯示戶名之方式，請陳永雄在網路銀行上覆核放行提領款項。

陳玉玲將帳戶內款項匯款至其指定帳戶方式得手，將之於私人用途，各詐欺取財463萬80元及35萬5985元。台北地方法院一審依詐欺取財罪各判刑3年，及可易科罰金之刑6月，罰金3萬元。

陳女不服提上訴，高院考量陳女符合自首之要件，且犯後坦承犯行，與被害人達成調解，惟該和解僅針對賠償金額總額確定，目前未有履行之情形，她每月償還2萬元等犯後態度等一切情狀，各改判2年6月及可易科罰金之刑5月，全案確定。