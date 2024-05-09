前主播張齡予今（9日）出席國民健康署「全新孕媽咪健康手冊及孕媽咪衛教手冊試閱電子檔豐富資訊一覽無遺」記者會。她說自己在擔任記者期間，因採訪關係，與余天、李亞萍一家人熟識。談到近期余苑綺老公陳鑒擔任詐諞集團車手頭被捕一事，張齡予感嘆，真的沒想到會這樣。

張齡予說，余天一家都很照顧身邊的人，她與余祥銓、余筱萍都有共同朋友，但私下沒有很常聯絡，「他們家從媽媽、爸爸都是很善良的人，真的想不到女婿會這樣，他有必要這樣嗎？」

身為人母的她，更是不捨小孩的處境，直言很難過，「他們這年紀很依靠爸爸，小孩沒有父母在身邊很讓人傷心，但我也不好意思打擾、關心，因為這不是我們可以解決的問題，希望能快點有好的方式解決」。

她過去曾被身邊人拿來跟余祥銓湊對，她今緊張的表示，一切都是玩笑話，還認為余祥銓老婆柔柔真的很像余家人，最後更對柔柔隔空喊話：「我跟余祥銓真的沒有聯絡！我們連line對話都沒有！」反應相當有趣。