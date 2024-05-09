桃園市消防局第一大隊大林分隊8日下午至宏達國際電子股份有限公司辦理防火防災訓練，透過近年強調ESG企業永續發展精神，結合防火防災訓練強化災時應變及復原，減少因災害營運中斷帶來的影響，為永續發展增加韌性。

ESG代表環境（Environmental）、社會（Social）及治理（Governance）三大面向，大林分隊為鼓勵企業共同促進社會安全及永續發展性，特別辦理防火防災宣導及演練，項目包含地震體驗車的震度體驗、CPR急救訓練、滅火器及室內外消防栓射水操作等。強化地震時避難及應變，以及遇到OHCA患者時實施CPR急救等，最重要是當企業發生災害或火災時，如何第一時間應變及處置，讓廠家減少營運中斷帶來的衝擊。

大林分隊分隊長黃章瑋表示，企業與消防單位合作，共同推動ESG永續經營減少災害帶來的影響，尤其近期地震頻傳，有鑑於東華大學實驗室化學品震落引發火警，呼籲各企業廠家應檢視場所存放之危險物品及維生設施應固定，電力及瓦斯管線應有及時中斷或調整功能，另外平時即應確實檢查重要設備及貯槽等之錨定安全。