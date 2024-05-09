林襄今年跳槽到味全龍啦啦隊「小龍女」，儘管人氣依舊，但工作滿檔的她體重只剩39.4公斤，瘦到肋骨清晰可見，讓粉絲相當擔憂她的健康狀況，她昨(8日)PO出站上體重計的數字，雖然略為長肉，不過還是讓人直呼：「太瘦了」。

林襄深夜在社群Threads發文，她表示為了持續跟粉絲報告近來體重增減，特地買了一台體重機。不過站上去後只見數字為39.8公斤，與上個月相比僅僅多了0.4公斤，依舊無法突破40公斤。粉絲心疼表示「把自己吃健康，你什麼樣子都漂亮」、「不是要妳報這種體重，4字頭再來」、「這個體重害我不敢吃宵夜了」。

林襄公開體重為39.8公斤，相較上個月僅多了0.4公斤。（圖／95_mizuki Threads）

林襄接著曬出跳應援的照片，只見她對著鏡頭露出自信神情，並且舉起雙手大秀肌肉線條，還隱約露出結實腹肌，接著表示：「我很壯」。讓人看了驚呼連連：「看那肌肉量真的沒在誇張」、「我只看到了那四塊腹肌」、「上手臂少了小山丘……練一下會更美」、「我們小襄練了強而有力的肌肉」、「肌肉線條很美，根本是襄襄壯士」。

林襄大秀肌肉線條強調自己很壯。（圖／95_mizuki IG）

林襄先前遭質疑跳槽至小龍女人氣下滑，還遭酸民攻擊：「啦啦隊見過顏值最低的，臉大又方眼睛還小，不知道怎麼混進去的」，對此，她高EQ回應：「啦啦隊一定需要臉小眼睛大嗎」，至於被質疑隆乳，她曾當場要女記者「驗明真身」，接著強調：「我是真的，有做的我都會講，這真的是原廠的」。