IET-KY董事長高永中表示，美國國防相關銻化鎵紅外磊晶片需求持續成長，國外銻化鎵磊晶片需求亦同步增加，因應快速成長的銻化鎵紅外磊晶片市場，公司已増設銻化鎵磊晶機台一組，於本年第一季投入生產，目前共計三台銻化鎵磊晶機台，交貨期已縮短。

另外，公司取得美國中小企業創新研發（SBIR）二期國防合約，期間18個月，將於本年度第3季開始按季請款，貢獻營收。公司將持續開拓商機，預計2024年銻化鎵磊晶片營收成長將超過其他磊晶產品。

氮化鎵（GaN）則是將營運模式從只有磊晶走向「磊晶＋機台＋維修」多樣性服務，日前公司已增設二組氮化鎵二次生長機台，為導入量產做產能準備。公司將統籌規劃人力資源，確保硬體構件與機台軟硬體支援服務品質，開拓該項目商機。

另外，應用於光纖網路及高速傳輸的HBT與APD仍是磷化銦（InP）產品線銷售主力，PIN主要客戶恢復訂貨下單，開始認證6吋PIN晶片並討論恢復三吋PIN晶片供應及存貨購買。

高永中指出，除各磊晶產品線目前都有可期的營運動能外，多家客戶對英特磊三五族MBE機台及設計表示高度認可，洽談中的機台訂製委託案包括小型、大型到特殊型，公司已投入人力和材料資源做準備。

特殊機台零期設計大綱完成並提交客戶，公司也正準備提交美國晶片法案的正式申請，以及進行新廠二期擴建及機台升級計畫，新廠增建工程預計2025年初完成，整體營運動能可望隨著客戶需求提升而逐漸加溫。