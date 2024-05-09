台北市警局長張榮興遭爆料去年與北市多名警政高層，會同「芳明館」角頭、青山宮主委黃清源在北市中山區「上品魚翅」聚餐，外界懷疑涉及警政署520人事異動內鬥；當天作東的陳政忠今(9)日親上火線說明，強調是為研議去年青山宮文化祭的辦理問題，因涉及治安問題才臨時請張榮興以及萬華分局長到場討論，如今造成張榮興困擾也公開致歉。

陳政忠還原當時的情況，他說去年萬華地方人士找自己請北市民政局協助辦理一年一度的萬華青山宮文化祭辦理，因此先邀請民政局長陳永德，不過由於萬華青山宮文化祭長達3天，歷年參加人數都達10萬人次，過去曾發生治安問題，因此需在萬華分局設立勤務指揮中心，民政局建議要再找北市警局出席討論，整體規畫治安因應措施。

陳政忠表示，自己是活動當天或前一天，才透過警局公關室聯絡人臨時拜託張榮興一定要來，當天除了總辦業務的民政局長陳永德，印象中還有區長、民政局聯絡人、警察局長、分局長、警局聯絡人、青山宮主委和時任總幹事，自己和胞弟也有出席，另外當時聚餐前，廟方回覆可能由主委或副主委來，因此無法掌握出席成員。

他強調，當天張榮興給自己2個印象，第1個很保守、坐很遠，自己當時坐中間，民政局長陳永德、青山宮的人坐旁邊，但張榮興坐到對角，第2個很不給面子，當場跟青山宮的人說「一定不能發生事情」。

「張榮興講得很嚴肅，而且席間幾乎不跟黃清源對話，也跟他坐得很遠」，陳政忠說，張榮興給給自己的感覺，是一個有所有為的好局長，造成困擾很抱歉，至少文化祭辦得很成功、沒有發生任何治安事情。

針對有議員認為去年的事情今天爆料，疑似涉及警政署520人事異動內鬥；陳政忠表示，人事異動的黑文化不可取，已過1年多怎麼還會講這件事，自己不常去「上品魚翅」，也不常應酬，僅跟局長約過那1次，就是那1次，對於造成張榮興局長的困擾，自己公開跟局長說非常抱歉，未來也不敢再打擾警察局。