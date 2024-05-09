資深演員游安順近日擔任公視《誰來晚餐15》來賓，聊到與家人的相處，透露他在人生低潮時向當時還是女友的老婆提出分手，沒想到卻遭對方賞了2巴掌，不僅打醒了他，也讓2人決定攜手面對所有困難。

游安順說，他與老婆因戲結緣，2人相識時正值他人生中低潮，他某天酒醉時提出分手，希望對方趁年輕趕快離開自己好去找更好的對象，沒想到下一秒竟遭對方賞巴掌。他回憶當時的情況，表示：「她聽完就馬上啪啪打我兩巴掌，說她這麼辛苦的跟我在一起，然後我竟然跟她說這種話，之後又說了很多激勵我的話，最後還說對我有信心 ；就是那兩巴掌，打完之後我也就清醒了」。現在他們夫妻倆育有一子，感情相當穩定。

聊起親子關係，游安順表示自己平時拍戲忙，但回到家就會把握時間跟老婆、兒子相處；他也說，有時在外地拍戲，兒子會在休息時間跟打視訊，父子2人會隔空玩牌、下棋，可見父子感情相當緊密。

或許因為夫妻有過這段經歷，游安順對於夫妻相處有很深的體悟，認為夫妻間應該多互相包容；他將家庭關係比喻為秤，表示若想獲得更大的自由，就要有相對的付出才可以做到平衡，「你不能每次都想要占為己有、要累積很多東西，卻都沒有替對方著想，這樣他就沒有辦法做到衡量；所以你要把那個秤秤清楚，該給的時候要給，該做的時候要做，你該陪伴的時候就一定要陪伴。」