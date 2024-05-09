全聯不定期推出商品優惠活動，一名女子慣用全聯販售的黑豆桑醬油，平常一瓶賣364元，近日推出買一送一優惠，平均1瓶只要半價182元，有紅金和黑金兩款，且可以混搭，資訊曝光後讓一票網友開心表示「終於等到特價」，讚該牌醬油成分很純、味道好，也有少部分人覺得買一送一後的價格仍偏高。

原PO昨（8）日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，黑豆桑醬油沒有活動時，1瓶賣364元，現在推出買一送一，等於打對折1瓶只要182元，超級划算。

原PO表示，該款醬油有黑金、紅金兩款包裝，兩款可以混搭，紅金可用來滷肉或紅燒，黑金則可拌炒及做沾醬使用，她提醒因剛換檔期，價牌還沒有更換，確定要購買拿到櫃台結帳就可享買一送一優惠。

好康資訊讓不少婆媽心動，有買過的人讚該牌的醬油成分很純、味道好，紛紛表示等黑豆桑特價已等很久，但也有主婦認為，不管有沒有特價，價格都偏高，尤其是黑金的味道死鹹，直呼「是有錢人吃的醬油。」