核一室外乾貯場因新北市政府未核可相關水土保持計畫，遲遲無法啟用，卡關11年，近日台電與新北市府達成和解，法院要求新北市府於3周內完成核定，5月10日前就所送的水保變更書圖進行用印核定。對此，農業局回應，現辦理核定作業中，明天之前一定會完成核定。

農業局表示，水保變更書圖共有6本，每張書圖除要技師簽證，農業局同仁也要蓋章，還要核對電子檔及複校，核定程序繁雜，處理須非常謹慎。農業局現正辦理核定作業中，承諾明天之前一定會完成核定。