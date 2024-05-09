5月的第2個周日是溫馨的母親節，龍潭警分局在今天（9日）上午特別安排母親節慶祝活動，對辛勤的警察媽媽們、分局女性同仁表達感激之情，感謝所有職場女性同仁，平時在工作上無私付出，更兼負照顧家庭的責任。

龍潭警分局為慶祝溫馨的母親節，由分局長張鶴瓊帶領副分局長陳孟欣及陳國煌等，特別選在母親節前夕，今天上午10時許，邀請了分局內、外勤女性同仁共同參與。

祝福日常在執法前線與家庭之間，努力取得平衡的警察媽媽們，母親節快樂！更感謝分局所有女性同仁，長期以來對家庭及社會的貢獻與付出，只要站在警察工作崗位上，每位女警同仁也擔負與男警相同的工作，維護社區治安、交通努力不懈，身兼多職。分局獻上象徵母愛堅韌的康乃馨、暖心咖啡及蛋糕，表達祝賀與慰勉之意。

龍潭警分局長張鶴瓊表示，警察的各項勤、業務相當繁忙，白天除了繁重的工作外，下班後還要肩負起照顧家庭的重擔，對於所有忙碌於職場及家庭的母親同仁們更是莫大的體力考驗。

藉由這個感恩的節日，對所有身兼母職的同仁表達感謝，此活動不只是慶祝母親節，更是一個讓大家聚在一起，共同分享愛與感動的機會，祝福天下所有偉大媽媽們「母親節快樂」！