農業部2022年起開辦高粱收入保險，近2年投保率逾9成，試辦地區共7縣市與金門縣，其中台灣本島自1期作開始銷售，今年1期作銷售期限至5月31日止，提醒農友把握時間投保。

農業部表示，高粱收入保險在台灣本島試辦縣市有桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣及台南市，理賠採縣市區域產量認定方式，並以每公頃基準收入與每公頃實際收入的差額計算理賠金額。經統計，2022、2023年度台灣本島地區因受豪雨及颱風等災害影響，造成高粱單位面積產量減少，出險理賠逾3442萬元。

農業部說明，高粱收入保險有95％與85％2種保障程度方案能選擇，每公頃保費分別為7669元及4172元，農業部補助2分之1，部分縣市政府也有加碼補助，農民負擔相對減輕。

農業部表示，該保險由高粱集團產區營運主體農會擔任保險人，受理農民投保作業，有申報契作高粱的農民，只需至農會簽章繳費，即可完成投保手續。