彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟於2月22日放學回家途中，在行人穿越道遭休旅車撞飛，其中陳姓姊妹（10歲、9歲）重傷送醫搶救已78天，原本已甦醒的姊姊又陷入重度昏迷，姊妹倆的昏迷指數都僅3，仍在生命難關徘徊，其親人今天表示，他們已做了最壞的打算，也將對肇事者提告。

車禍發生後，重傷的陳姓姊妹分別被送住秀傳醫院及彰化基督教醫院，其中陳姓姊姊在搶救第21天時甦醒，醫師及親人探視她時，可睜開眼睛和閉上眼睛，之後在院方以音樂治療搭配腦部幹細胞療程下，病況逐日好轉，就在醫療團隊樂觀看待之際，陳姓姊姊病況在日前急轉直下。

彰化縣伸港鄉陳姓姊妹車禍重傷搶救到9日已78天，姊妹倆的腳踏車仍放在家中等待主人回來。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

秀傳醫院神經外科主任醫師鄭均洹指出，陳姓姊姊住院搶救今天進入第78天，在5月1日晚間6點多發現有狀況，呈現昏迷，且瞳孔放大，立即做電腦斷層檢查，發現有急性水腦症，當晚立即做腦室外引流。

但很可惜的是，陳姓姊姊可能是因為抵抗力較弱，發生抗藥性菌種的感染，其實在4月初就有出現該種感染，已治療一段時間，但因急性水腦症，又造成其狀況更差，目前陷入重度昏迷，有尿崩症，昏迷指數為3。

車禍後被送至彰化基督教醫院搶救的陳姓妹妹的症況一直未見改善，彰化基督教醫院急診暨重症醫學部主任醫師林晏任表示，陳姓妹妹的生命徵象都還穩定，也沒有特別的變差，病況有緩慢進展，已轉至慢性病症的照護機構，進一步治療及復健。

陳姓姊妹的阿公說，上個禮拜傍晚醫師叫姊姊起床，但一直沒有清醒，醫生就有打電話來通報狀況，並要他們有心理準備，後來要他們簽署開刀同意，說是姊姊的腦內有積水，當晚院方也緊急動腦手術，抽出的腦部的積水約180C.C.，腦壓也一直升高。

阿公指出，本來姊姊在清醒後恢復情況良好，大家都說很樂觀，怎麼知道會有這麼大的變化，而妹妹的狀況則是一直很不好，昏迷指數都僅在3，當初醫院就有說過，最好的情況也是植物人，他們心裡都做了最壞的打算，也會配合醫院的作法。

他表示，肇事者只來過1次，沒說要賠償，他們現在已決定要提告，因肇事者沒有駕照，肇事車輛車主是肇事者的兒子，要對肇事者父子提告。