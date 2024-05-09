新國會朝小野大，開議以來藍白與民進黨激烈過招，民進黨提案屢遭在野黨擋下，面臨各種困境，民進黨立委陳亭妃今（９日）接受媒體人周玉蔻的廣播節目專訪提到，2008年馬英九時代民進黨只有27席，情勢還比現在更糟，現在關鍵就是內閣必須回歸民意，與民意和立委溝通，要重新檢討人民要什麼。

周玉蔻在節目上提問，民進黨一直說在野黨違反民主和民意作對，但網路聲量前4名立委卻都是藍白，如果真的跟民意作對為什麼他們聲量還是很大？對此，陳亭妃直言，520馬上要到了，要重新檢討、重新了解人民要的是什麼，內閣要檢討，而且這次內閣沒有蜜月期，從蔡政府到賴政府都是民進黨，現在局勢就是這樣，不能一直怪罪國會人數少，如果是這樣到2026、2028人民更不會原諒你。

陳亭妃表示，我們一直說這幾個人違反民意，就是用傷害執政黨，透過媒體亂放話，但是為什麼他們聲量會好？表示我們這幾個月方向有錯誤，這幾個月是看守內閣，新內閣上任後，應該要以民意溝通為主。

陳亭妃也提到，2008年民進黨只有27席，當時委員會要5個人才能提案，甚至是提案都提案不了，當時還是國民黨執政，現在行政院是民進黨執政，情勢還比2008年好，現在關鍵就是民眾黨，她建議行政院要回歸民意，要跟民眾和立委溝通，增加溝通的程序。

另外，近期民進黨能源政策遭質疑轉彎，對此，陳亭妃指出，政策是大方向，民眾不會管這麼大，2025非核家園或是2050淨零碳排是未來跟國際接軌的方向，蔡政府到賴政府不可能有這麼大跳躍去改變大政策，有時候斷章取義很容易造成誤解，所以要把政策細分跟民眾溝通。

陳亭妃舉例，為什麼未來行政團隊挑戰是要走入各縣市政府，民進黨現在執政只有嘉義、台南、高雄、屏東跟澎湖，如果中央一樣丟出政策，要地方執行，誰要幫你執行？像是班班有冷氣的政策是中央推動，結果都是地方收割。