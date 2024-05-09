港星方力申去年3月被起底，新女友名叫葉萱（Maple Yip、韓名：鄭秀晶），正是紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中，指控被「攝理教」教主鄭明析性侵的受害者。方力申當時表示會陪女友走出傷痛，更支持她提告。而近日，方力申被問到是否考慮過跟葉萱結婚，他無奈說有開玩笑提過，但女友嫌他過去花邊新聞多，至今好像仍不太相信他，因此也沒答應。

據《東網》報導，方力申最近為宣傳新劇受訪，坦言先前因為疫情沒工作，加上44歲中年危機，一度想過轉行，直到後來演出舞台劇才找回信心。而他和葉萱交往一年多，被問是否考慮成家？他坦言嚮往家庭，害怕離婚，每次談戀愛都很認真，但是要讓葉萱完全相信他似乎還需要時間。

方力申嘆氣說：「我這麼多的新聞，她需要時間去辨別是八卦消息還是真實的，我總覺得我說什麼她都不相信」。而葉萱去年在紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中，勇敢站出親身說法，控訴之前在邪教時，遭77歲的教主鄭明析性侵，從2018年到2021年共17次。前男友A男透露，當時葉萱已經被宗教洗腦，連是否遭性侵都不確定，他建議葉萱可以錄音蒐證，事後錄到超過1小時的鐵證音檔。去年12月韓國大田地方法院一審判決出爐，判鄭明析有期徒刑23年，並需佩戴電子腳銬15年。

鄭明析去年一審遭判有期徒刑23年。（圖／中時資料照）

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