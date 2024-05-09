國民黨立委王鴻薇今（9日）在臉書PO文爆料指出，準交通部長、現任行政院秘書長李孟諺在4月23日時，跟遠東航空前董事長張綱維的律師見面喝咖啡，質疑「時間點如此微妙，啟人疑竇」。

王鴻薇臉書寫下，遠航董座張綱維涉嫌掏空遠東航空，藉由合庫遠航貸款案將樺福集團旗下公司本息移轉給遠航等，台北地檢署2020年7月依違反證交法、民用航空法等罪起訴張綱維，並求處重刑，依檢方起訴書內容，犯罪所得是35億6201萬元，而跟他配合放貸的時任合庫董座廖燦昌，也因詐貸被求處重刑。

王鴻薇指出，4月22日立委黃國昌質詢李孟諺是否認識張綱維，以及是否與對方見面?當下李孟諺支吾其詞，不斷閃避，最後才坦承只有一次於朋友聚餐，知道張的存在，沒有其他交涉。不過，王質疑，李孟諺22日被質詢是否認識張綱維，隔日卻約見張綱維律師，她並貼出爆料者提供的照片，4月23日下午6點左右李孟諺和張綱維委任律師共同喝咖啡，質疑「時間點如此微妙，啟人疑竇」。

因此王鴻薇更問，「李孟諺當天為何跟張綱維律師見面？兩人談什麼？你真的和張綱維不熟嗎?對於即將掌控交通部的未來部長，有必要說明一切」。