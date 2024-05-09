高雄小港區大林蒲遷村案爭議未平，在地里長9日率約300位居民前往高市議會陳情，表達對於大林蒲遷村計畫草案的不滿，要求高市府正視遷村草案中對於世居居民不公平之處。對此，高雄市長陳其邁回應，高市府將持續跟民眾溝通，並蒐集不同意見，讓遷村辦得更周延。

大林蒲在地居民9日上午大批人馬前往高市議會陳情，強調大林蒲遷村計畫草案內容不符民眾期待，認為大林蒲遷村條件比桃園航空城及紅毛港遷村條件還差，提出修正大林蒲遷村安置計畫草案、召開聽證會、提高大林蒲遷村補償等訴求，希望陳其邁實踐當初在說明會說的「無負債遷村」承諾。

鳳森里里長陳信雄指出，反對協力造屋，市府先造鎮讓大家可以搬遷直接入住，對於遷村草案的賠償方案，實際賠償金額根本不足以居民蓋回原建物坪數，勢必要住戶蓋好房屋前就先背債，屆時土地建物都歸屬政府，新屋還沒蓋好又負債累累，難道要讓民眾流浪街頭？

鳳興里里長洪富賢表示，依照現行遷村草案規定，若家族持分的土地一個人要換現金可以，但要持分各自歸戶卻需要全數所有權人同意，這個規範過於嚴苛且嚴重背離現實，大林蒲有許多世居家族繼承的土地，有的土地持分人甚至多達3.5人，實際整合意見有困難，而只要1個所有權人不同意，整塊土地無法完整切割歸戶，連帶造成里民要整合多筆土地以達到足夠換屋或蓋房條件的權利遭到剝奪，繼承持分卻成為無法蓋新屋的原罪，讓居民情何以堪。

對此，陳其邁受訪時指出，大林蒲遷村案以保障民眾的財產權、生活權、社會權為基礎，包括鄰近的學校、醫院、市場等相關公共設施，來滿足大林蒲鄉親搬到未來預定地裡面持續過好生活。

陳其邁說，高市府持續1對1來調查意願，並就自己本身的權益來做說明，已有94％居民贊成遷村規畫案，民眾也有陸續反映一些個別問題，比如說持分、共有等私權爭議事項，會盡量蒐集民眾不同意見，讓遷村辦得更周延，持續跟民眾做好溝通。

陳其邁強調，市府的配套方案是全面減輕民眾負擔，包括以全新現有價格估算成本來作補償，如原來是鋼筋水泥，就用新的鋼筋水泥價格來做估算跟補償，建地部分是1坪換1坪，也有相關租金補貼，對於弱勢民眾給予加碼照顧生活，整體配套方式，除了補助金外，也有不同配套，讓民眾搬家減輕負擔。