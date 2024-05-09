外交部日前指控國民黨立委徐巧芯涉嫌洩漏「機密文件」，並且正式提告。外交部長吳釗燮今（9日）表示，「對我來講也是很傷心」。對此，徐巧芯回應，惹怒她的原因是外交部聲稱「透過第三方合作是百分之百公開透明」，且前幾日外交部還做哏圖批評她「抹黑、空穴來風、造謠，我們要唾棄這樣的立委」，現在改口只是黃鼠狼給雞拜年，發現自己提告洩密翻車想打悲情牌。

對於吳釗燮稱提告立委「對我來講也是很傷心」，徐巧芯今接受直播節目《國會風雲》專訪回應，「黃鼠狼給雞拜年」，若不是她舉出捷克外交部的公開期刊早在3月就已經公布過該份文件，讓外交部提告變成大出糗，吳釗燮會說傷心嗎？

徐巧芯也直言，前幾天外交部的態度是批評她「抹黑、造謠、譁眾取寵、應該被外界唾棄的立法委員」，並沒有感到傷心，吳釗燮之所以會改口，就是發現所有東西早已經被公開過，提告洩密可能根本不會成功，想打悲情牌、感情牌，「以前陳吉仲也常哭啊，有誰相信他的眼淚嗎？」

徐巧芯也回顧，此案最初是吳釗燮承認我國援助烏克蘭的一億美金，有透過第三方國家捷克；之後她也有向媒體說明，透過第三方協助援助會讓監督難度變高，因為對方可能是政黨金主、企業家，就會迴避人民和立法院監督，她就點到為止、並未多說。

徐巧芯說，但當晚她就被外交部發哏圖攻擊，稱「抹黑、空穴來風、造謠，我們要唾棄這樣的立委」，還聲稱「透過第三方合作是百分之百公開透明」；徐巧芯說，真正觸怒她的就是這句話，最無法接受蓋上「密」等就想欺騙全國人民；所謂的公開透明卻得等到時限過了才能知道真相，但捷克外交部早已經公開在官方期刊的網站上。

徐巧芯也說明，雖然捷克政府公布的並非條約形式，但她公布的資料，並沒有超過捷克期刊、外交部歐洲司新聞稿所公布的內容，哪來的洩密呢？且外交部次長田光中說，無法要求捷克方也列為機密，這就代表雙方簽訂MOU根本不是機密，只有我們在遮遮掩掩。

徐巧芯提出最嚴重的質疑，為甚麼支持烏克蘭，是透過捷克一家不是愛心組織的單位，回頭向台灣採購30%，約三、四百萬美金的醫材？為甚麼不是我國政府依據《採購法》向台廠採購醫材後請其他單位轉送？當時新冠疫情時若有需要請其他單位轉送口罩，也都是請紅十字會等公益團，而非偏向私人企業的組織，捷克怎麼知道台灣哪個廠商好、誰來標、誰知道訊息、誰能拿到三、四百萬的美金，難道是外交部說了算嗎？而且整筆帳都不會出現在中華民國的任何角落，變成一筆密帳，完全規避立法院監督。外交部大動作提告，就是要避免這件事情被持續討論下去。