鴕鳥逛大街！台中市烏日區溪尾大橋9日上午竟出現2隻鴕鳥慢悠悠的走在路中間「逛大街」，引起一早上班民眾關注，先由警方協助維護交通，農業局也太原前來抓捕，由農業局帶回，持續找尋飼主中。

台中市警察局烏日分局溪南派出所9日上午6時40分許接獲熱心民眾報案，指稱在烏日區溪尾大橋上有發現2隻飼主不明的鴕鳥在路上逛大街，警方接獲報案後先派員處理，亦通報市府請農業局協助。

員警為避免驚嚇在道路中行走之鴕鳥，遂一面尾隨一面通報，會同里長將鴕鳥引導圈護在停車場內，並派員警戒等待農業局處置。2隻鴕鳥現由農業局帶回安置，據悉，該兩隻鴕鳥推測是由彰化芬園跨越溪尾大橋而來，不過持續尋找飼主中。

烏日警分局呼籲，民眾若有飼養寵物，應善盡約束責任，避免任意竄入道路，若影響交通安全，可依《道路交通管理處罰條例》第84條規定處罰所有人或行為人，倘若因此而發生交通事故，飼主也需負起事故賠償責任。