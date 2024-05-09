隨著Kpop風潮席捲全球，日前日本民調行銷單位「AppBrew」找來1856多位受訪者進行調查，其中在10多歲女性心中，「最想變成這張臉」的對象竟全部都是韓國女團成員。

調查結果，曾被封為「比AI更美的女神」的aespa Karina只拿下第三。其實Karina不僅臉蛋精緻，好身材也被公認是韓國偶像裡最好之一，四肢纖細的她卻擁有豐滿上圍，因此被形容「漫畫般的完美身材」。

aespa Karina被封為「比AI更美的女神」。（圖／擷取自Karina IG）

run run run kitty kitty run run🐱🖤 pic.twitter.com/R6r6zZQc2e — 𝖬𝖾𝖼𝗁𝗎𝗋𝗒 (@karina__ae) May 11, 2023

接著，第二名為NMIXX成員Sullyoon（薛侖娥）。剛出道時就因長相神似師姐TWICE中的成員周子瑜及Sana（湊崎紗夏）的綜合體受到關注，且不同於她洋娃娃般的甜美臉蛋，她厚實嗓音，更讓大眾驚艷。此外，她在下個月即將與成員們來台開唱，讓粉絲相當期待。

Sullyoon剛出道時就因長相神似師姐TWICE成員周子瑜及Sana受到關注。（圖／擷取自NMIXX官方推特）

And now, I will show you some clips of Sullyoon performing impressively on stage ⬇️⬇️⬇️



1️⃣ Even while dancing, Sullyoon was able to sing the song "Love Me Like This" with maximum power. Her facial expressions are also impressive.pic.twitter.com/3MMZZk4QbR — INFO NMIXX 🏎️ (@info_nmixx) February 10, 2024

最後，奪下冠軍就是IVE的張員瑛。擁有173公分的高挑身材、出眾美貌，以及超齡表情管理能力的她，從穿搭到妝容都成為大家所追隨的焦點，且舉手投足都能引發話題。在這次的調查中，許多人也都忍不住讚嘆「她一切都散發着女神般的美麗光彩」、「還有點娃娃臉，給人一種嬌俏又可愛的感覺！」

冠軍由IVE的張員瑛奪下。（圖／擷取自IVE官方推特）

該調查結果出爐後，也傳回韓網掀起討論「果然大家的審美觀都很相似」、「果然『張卡薛』（張員瑛、Karina、薛侖娥）不是浪得虛名」、「好神奇唷，全部都是韓國偶像，看來真的很喜歡我國偶像」。