外交部長吳釗燮今（９日）接受《POP撞新聞》廣播節目專訪，主持人黃暐瀚問及外交部提告立委徐巧芯洩密一案，吳釗燮強調，簽約當時有對外發布新聞稿，重點是沒有把約文公開，而其中30％至40％購買台灣醫材部分是依照2014年藍綠兩黨做成的立院決議處理，這次事件造成行政部門要去告立法委員，他感到很傷心。

黃暐瀚詢問，外交部控告徐巧芯，算是激烈的動作，為何外交部決定去告？吳釗燮表示，外交部定期會有機密文件送至立院備查，一旦被公開會影響我國利益，若被公開等於提供中共打壓我國的方式，將嚴重影響我國外交利益，因此希望不要因為無作為讓這件事持續擴大。

是否影響到我國與捷克關係？吳釗燮表示，目前還沒有，外交部與捷克都有保持密切聯繫，但他也坦言，的確有捷克朋友私下向他表達有注意到這次事件，擔心衝擊到與捷克甚至其他協助。不過目前本案沒有影響到計畫執行。

吳釗燮指出，這份協議是去年12月1日簽訂，當時都有送至行政院與立法院，徐巧芯那份照理說應保密。針對徐巧芯指捷克早已公開相關事項，已經公開的秘密不算秘密，吳釗燮指出，當時簽約後都有發出對外新聞稿，但是沒有點出細節，他強調，「最重要的是沒有把約本拿出來」。

黃暐瀚詢問，徐巧芯質疑為何其中30％至40％要購買台灣醫材。吳釗燮說明，這部分是2014年藍綠兩黨提出的決議，決議做成後外交部預算都是照此決議處理，因此我方不能先購買醫材後再給捷克，不過捷克採購也必須遵照該國或是歐盟高標準規定，必須公開透明。

吳釗燮也提到，此事首先傷及我國與捷克彼此互信，恐也會影響與其他國家信任，然而影響最嚴重的恐還是烏克蘭，因為烏克蘭與中共關係很好，他們也了解中共對台灣議題的立場，擔心未來繼續協助烏克蘭可能也受到挫折。

吳釗燮感嘆，台灣外交處境特殊，因為此事造成行政部門要提告立法委員，嚴重衝擊行政與立法關係，讓他感到很傷心，但他也說，提告一事也得到總統府內長官支持。