從製藥、汽車到軍工業，日本產業一連串造假危機，不僅鬧出人命還形成日本產業界的信任危機，財信傳媒董事長謝金河談到此事，PTT網友們也以「日本是怎麼沒落的？」為題討論，許多人認為，日本企業文化僵硬，少子化缺乏創新、沒人願意扛責，恐是最大敗筆。

該名網友發文提到，日本製造或是日本品牌曾經是消費者眼中的第一選擇，曾幾何時家電市場被中韓取代，手機市場更是全軍覆沒，且汽車市場在傾向純電動車的狀況下，TOYOTA恐怕也會消失在歷史洪流中。

不僅如此，原PO還提到日本北海道活體帝王蟹被掉包的事件，直指日本人誠信出問題，「說好的日本匠人精神呢？日本是怎麼沒落的？」謝金河則提到，日本產業接連出包，如果岸田政府不能斷然處置，日本一直以來的品質保證形象可能快速瓦解。

不僅生產正露丸的極東（Kyokuto）製藥被查出竄改實驗結果長達30年，小林紅麴事件更造成多條人命損失，日本軍工業石川島播磨株式會社（IHI）也被發現造假船舶數據多年，TOYOTA旗下子公司甚至傳出引擎測試造假等狀況。

謝金河警告，過去日本製造一直是品質保證，但一連串作弊事件已經讓招牌蒙麈，「尤其食安問題是零容忍，企業如果守不住這一關，品牌可能瞬間消失，個人會信用破產，國家可能走向積弱不振。」

PTT網友們也熱烈討論，許多人認為美國介入、企業文化及少子化都是原因，「日本開會文化，人人蓋章，沒人負責」、「被美國割韭菜和少子老年化失去創新」、「完全在吃上個世紀發展出來的老本」、「少子化，勞動力被外國人口侵蝕」、「貴，品質領先減少，甚至造假愛搞特規。」