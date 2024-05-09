台北市政府警察局長張榮興近日遭爆料，去年5月26日晚間和青山宮主委、萬華芳明館角頭黃清源，以及北市民政局長陳永德、無黨籍議員陳政忠等人，相約北市一家隱密性高的魚翅餐廳用餐，引發外界討論。對此陳永德9日上午接受訪問時，表示僅是受到陳政忠邀請，到場與青山宮主委談論有關當年青山王祭的議題，並不清楚主委是角頭，只是想讓青山王祭能夠辦得圓滿。

陳永德表示，當時是接受陳政忠的邀請，主要是為了舉辦青山王祭，民政局是宗教主管機關，每年青山王祭都是非常重要的祭典活動，關於寺廟宗教的相關活動都會專案處理。以前青山王祭有很多居民反映，廟會活動太晚太複雜，凌晨的活動可能到清晨才結束非常混亂，這幾年的改善與輔導以後，狀況變得比較好，現場還有成立前進指揮所，讓整個青山王祭能夠辦得圓滿。

陳永德強調，要討論到青山王祭就去參加，主委是不是地方角頭根本不知道，只知道青山王祭是每年民政局要配合辦理的重要宗教活動，所以就去參與，回來之後就開會怎麼規畫。至於張榮興也出席該場餐敘，陳永德則解釋，警察對於青山王祭來說非常重要，陣頭可能會有鬥毆、打架的事情發生，幾乎每年都有這樣的情況。

陳永德透露，之前也在議會跟張榮興討論過，也說要警告他們，不准穿有幫派份子的衣服，或者是角頭要迎熱鬧，所以有鬥毆的情形。他強調，民政局就是宗教主管機關，只要宮廟主委有邀約，只要有時間都會出席。

至於消息被披露，是否與520人事議題，牽涉到警政署人事內鬥有關？對此陳永德僅低調表示並非是他需要知道的業務，不過也坦言警察高層常常出現內鬥的情況，自己在當民意代表時就時有聽聞。