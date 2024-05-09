職場媽媽很辛苦，台灣立法保障母性的勞動權益，協助婦女在工作與家庭間能獲得平衡，台南市勞工局職安健康處呼籲雇主應遵守相關法令規定，提供合法的勞動條件，攜手保障母性勞工相關權益。

勞工局職安健康處今年第1季實施法遵訪視計839家，輔導重點包含「勞動基準法之遵行」、「推動勞雇雙方約定工資給付日及工資給付指導原則」及「落實同工同酬」等；實施勞動檢查共計728場次，分析常見違法樣態為出勤紀錄未詳實逐日記載至分鐘為止、延時工資未依規定給付，以及未依規定7日有1日休息。

母親節將至，為保障母性健康安全及婦女人權保障，勞工局職安健康處籲請事業單位落實職安法母性健康保護之規定，採取相關保護措施，特別是在工作條件方面享有健康和安全保障，及對於懷孕期間從事確實有害於健康工作，母性健康保護機制特別風險評估，消除危害，給予特別保護，確保勞動者的權益。

勞工局局長王鑫基說，母性保護不僅是勞動議題，亦是婦女人權保障重要一環，近年來隨著少子化衍生嚴重勞動力減少問題，更凸顯母性懷孕及哺乳期間健康及充分休養等重要性，勞動基準法已有相關法令規定，提醒雇主應依規定予以保障。

此外，為建構更友善的職場環境，勞動部於今年訂定「彈性育嬰留職停薪試辦原則」，試辦期間預定自5月至12月31日止，本次試辦為「小規模」試辦，以「自願性」參與為主，想參加試辦的事業單位可自行評估自身的產業特性，透過雇主團體或直接向勞動部提出計畫申請。