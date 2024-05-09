近日公布第一季獲利報佳音、每獲獲利衝上26.92元歷史單月新高，以及4月營收表現持穩的緯穎，今天股價一度攻上2,545元大漲逾6％，隨後股價漲勢收斂至2,480元，與世芯-KY股價逼近，有挑戰股后的實力。

在世芯-KY股價一路重挫，從今年3月4日的歷史最高價4,565元之後狂殺，到今天盤中2,500元，短短2個多頭跌掉2,065元、跌幅高達45.24％，若當時追到歷史高價至今仍未出脫的投資人，等於1張慘賠206萬多元。

世芯-KY營收傳捷報，卻仍然挽回不了股價頹勢，4月營收首度突破40億元大關，來到40.14億元，年增高達53.91％，累計前4月營收為144.95億元，年增74.19％。

不過，觀察世芯-KY之前能造就股價飆漲，主因從2022年11月之後，營收年增多翻逾1倍～2倍，儘管營收趨勢仍然向上，但今年3月及4月年增都收斂至五成多。