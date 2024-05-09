民進黨新北市議員顏蔚慈（中）也到場關心。（張鎧乙攝）

蘆洲南北側專案通盤檢討案引爆民進黨立委林淑芬與民眾黨立委黃國昌隔空交鋒。關鍵在三重果菜批發市場是否遷移到蘆洲，而三蘆地區多位民代也持反對立場，新北市副市長劉和然9日表示，「蘆洲南北側農業區專案通盤檢討」案與三重果菜市場都更案是2個不同的案子，其中果菜市場都更案從1976年討論至今，現仍在審議中。

新北市政府9日由副市長劉和然，率領農業局長李玟與城鄉發展局副局長邱信智舉行記者會，說明攸關地方發展的「蘆洲南北側農業區專案通盤檢討」案，劉表示，此案自2020年報內政部審議後，目前仍於審議程序中，相關民眾意見均會納入審議考量，待內政部都委會審議通過。

劉和然指出，蘆洲南北側農業區都計專案通檢已經內政部6次都市計畫委員會專案小組（含1次土徵聯審）討論，都計內容已獲初步共識，現配合內政部地政司審議公益性及必要性評估報告程序中。針對地方民眾有關整體開發規畫所提建議與委員審議意見，進行相關公共設施與土地使用分區配置調整，後續配合內政部審議通過，將依程序辦理再行公展作業，持續與地方民眾溝通，也期待後續市府與中央展現最大合作共識，帶動地方發展，創造民眾最大效益

農業局長李玟指出，蘆洲北側的銀河灣計畫，配合畫設批發市場用地及觀光遊憩特定專用區， 考量該基地緊臨淡水河具河岸景觀，且位於抽水站與捷運機廠之間，與住商區域隔離，立地條件優異，加以鄰近環堤大道，未來透過立體匝道、越堤道路等工程改善，亦可銜接西側台64、65號道路等交通便利性，將以智慧科技及日本豐洲市場經驗為方向，打造為智慧批發市場及全台最大室內休閒娛樂中心，形成串聯商業、觀光、遊憩的水岸廊帶，創造蘆北地區國際新亮點。

關於三重果菜市場都更案，城鄉發展局副局長邱信智指出，三重果菜批發市場原址因於1976年間的興建與管理問題，導致長年的土地糾紛，加上產權此案地主達多276人，其中私有土地占63.89％，導致土地無法有效利用，2000年由利百代建設提出都市更新事業概要申請，並於同年經臺北縣政府核准，啟動到現在已經超過20年，目前尚在審議程序中。

新北市府表示，2019年三重區公所報告有關三重果菜市場部分，20幾年都沒有進展，面臨到一個困境，整個三重市場的附近，是非常飽和的地區，接下來要發展有它的限制，因此市長侯友宜在當時就拋出一個想法，參考日本的築地市場，研究異地重建的可能性，因此整合到銀河灣計畫中。

民進黨新北市議員顏蔚慈也到場關心，針對劉和然的說法，表示證實了當初公展的圖說跟送到內政部審查的圖說，差異非常大，這也導致蘆洲人無法接受現行審查版本。根本就不是黃國昌說的中央卡地方。

顏蔚慈強調，黃國昌應該要主動說明其家族在三重開發地產所引發的爭議，其大動作是否在護航家族利益。至於從立院到新北一路大噴政治口水就大可不必。