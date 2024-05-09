國民黨主席朱立倫日前受訪時直言，自己沒有收到準總統賴清德520就職典禮邀請，不過經媒體大肆報導後，辦公室就收到邀請電話，至於是否會出席，朱立倫今（９日）於國民黨智庫受訪表明，他目前還沒有收到邀請，等收到以後再正式答覆。

朱立倫昨天中常會指出，對於準總統賴清德願赴立法院國情報告，國民黨會依法以禮相待，朱立倫今在智庫國政基金會出席「銀光好居」行動聯盟記者會時再重申，國民黨一定是尊重憲法、尊重法律，以禮相待。

對於傾向賴清德以即問即答或統問統答方式回應民意？朱立倫表示，早期在前總統李登輝時代，也到國民大會報告、也有說明。朱強調，至於未來立法院是要用什麼樣的方式，國民黨都尊重，相信賴清德也有這個智慧，民進黨也要體察準總統的想法，不要惡意的杯葛。

美國海軍聲明，美國軍艦按照行程，今年將第三次通過台灣海峽，被輿論解讀，在520總統就職典禮之前，美國擔心台海不穩而有所動作。朱立倫今在智庫國政基金會出席「銀光好居」行動聯盟記者會。表示，全世界都擔心兩岸關係與台海安全，這也是國人關心的議題，相信雙方都要堅定地以和平為目標。

朱立倫喊話，他希望520就職典禮能平順，大家都以促進兩岸和平為目標，不管是對岸還是未來的準總統賴清德都能表達善意，絕對不要變成惡意螺旋，更不希望台灣再上任何的媒體的頭條，變成世界最危險的地方。