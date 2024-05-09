國民黨立委徐巧芯爆料，外交部透過第三方援助烏克蘭恐涉及圖利，她因對外提出外交部密件公文，日前分別遭台灣基進黨、外交部告發洩密等罪。據悉，台北地檢署認為，徐女公布的外交部文件，非屬國家或國防機密等級，並非二審偵查案件，已分「他案」，將徐巧芯列為被告，指派檢肅黑金專股檢察官蒐證偵處。

徐巧芯日前指稱，外交部援烏克蘭的經手人，疑是在當地國政治金主，並揭露外交部與捷克簽訂的專案花費高達1000萬美元，指定「捷克衛生科技院」執行，該院人士前腳訪台，後腳就拿到專案，質疑外交部簽訂密約，是否間接介入捷克的政黨政治？外交部強調，一切依法辦理。

不過，徐巧芯公布外交部公文後，引發偏綠陣營連日砲轟。5月6日，台灣基進祕書長吳欣岱及高雄市黨部執行長楊佩樺，向台北地檢署告發徐女涉嫌《刑法》洩漏國家祕密、公務員洩漏國防以外祕密罪，以及《國家機密保護法》等3罪。

之後，外交部認為，外交部是以密件處理備忘錄文件，將提起告訴，5月7日指派條法司副司長許柏逸，再向北檢告發徐女涉嫌洩密罪。

北檢收案後，認為2件告發案的犯罪事實相同，因此分「他案」，併案由檢肅黑金專股檢察官偵處。

對此，徐巧芯先前曾回應遭基進黨告發一事，表示「我就是他們生命中泉源，沒有我活不下去」，另對外交部告發，則說公文捷克官方早公開，回嗆外交部「要告我哪一點」。