新北市警局公關室主任黃碩傑，本月初向無黨籍馬姓議員打招呼但被忽略，心生不滿後一時嘴秋，竟抱怨「找人處理他」。據了解，事件在警局傳開後議論紛紛，而馬姓議員更揚言一定要找警察局長廖訓誠給個交代。對此，新北市警察局今（9）日以處事不當、影響警譽為由，將黃員記小過一次處分。

黃碩傑日前因向馬姓議員打招呼，但當下遭到對方忽略，轉頭向同仁抱怨「很大咖嗎」、「找人處理他」等語，未料事情卻因此傳進馬姓議員的耳裡，而馬見轉頭稱要到警局詢問局長廖訓誠，請求給予充分解說。

馬姓議員指稱，事發時他並未注意到黃碩傑向他打招呼，稱下次會再留意，同時強調任何人不應被脅迫的語氣對待，且對方還是高階警官的身份，理應平常更須注意自己的言行。

新北市警察局今（9）日針對此事，認為黃碩傑「處事不當、影響警譽」，予以記小過一次處分。黃碩傑回應，對於警局的處分將深刻檢討，坦然接受。