立陶宛正值總統大選期間，該國總統瑙塞達提出認為台灣駐立陶宛代表處有更名必要，引起討論。外交部長吳釗燮對此重申，台灣代表處設立時名稱是與立國政府協商後結果，且若真要變更名稱，立國也會擔心影響他們名聲，台灣也不會接受，他認為，代表處名稱不會被改變。

吳釗燮今（９日）接受廣播節目專訪被問及我國在立陶宛代表處一事時表示，台灣代表處設立時是與立陶宛官方協商結果，雙方也有換文，該國總統也說過幾次不一樣的話，但這涉及政府間協議。他表示，立陶宛國內即使有反對黨，但經過過去幾年讓他們從質疑到現在力挺台灣，他們認為台灣代表處名稱應該維持，且也擔心更改涉及立陶宛名聲，且這也是國際社會審視該國是否承受中共壓力的基礎。

黃暐瀚詢問，是否會被改為「台北」？吳釗燮則說，即使要變更名稱也要透過協商，目前立國尚未提出，且若真的要重簽台灣也不會接受，台灣與立陶宛關係不會有問題，代表處名稱不會被改變。