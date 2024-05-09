曾姓男子以話術欺騙蔡姓、黃姓與陳姓男子到緬甸的KK園區從事博弈工作，但蔡男等3人抵達緬甸後才知道是要從事詐騙。曾男為控制蔡男等人，還沒收蔡男等人的手機與護照，經半年後繳交贖金才得返台，而曾男則因此獲得30萬元介紹費酬金；橋頭地院近日因妨害自由等3罪，判曾男應執行徒刑4年。

曾姓男子與真實姓名年籍不詳暱稱「賢哥」、「團長」等成年人，共同意圖營利，以謊話誘使蔡姓、黃姓與陳姓男子到緬甸工作，還說這博奕業有底薪與獎金，且包付食宿、機票等，蔡男等人不察上當。

蔡男等人於2022年7月到了緬甸之後才知道被騙，但該詐欺集團要求蔡男等3人交出護照、手機，控制其行動。曾男因此獲得每人10萬元的報酬共30萬元。曾男於2022年8月回台。

蔡男等3人透過家人在分別支付贖金共106萬元後，才分別於2022年12月12日、去年1月10日回台。蔡男不甘心被騙報警，此案由法務部調查局中部機動工作站報請橋頭地檢署偵辦，另外，陳男也向屏東潮州警方報案，由橋檢偵查後起訴。

橋頭地院法官審理時認為曾姓男子說詞反覆，避重就輕，依共同意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外共3罪，各處3年4月徒刑，應執行刑4年，沒收犯罪所得30萬元。可上訴。