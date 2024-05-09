新政府將於520上任，民眾黨規畫19日至民進黨中央黨部前集會，發起「打倒新黨國、啟動新台灣，『民眾作主』草根決心行動」。民眾黨主席柯文哲今帶領立委至監察院前舉行記者會，批蔡英文總統8年曾許諾的憲政改革、國會改革、司法改革與媒體改革通通跳票，呼籲所有支持、認同改革的朋友們，屆時不分黨派一起走上街頭，到民進黨中央黨部前面，展現草根的力量。

柯文哲今表示，要提醒即將上任的賴清德，面對通膨、高房價、能源等問題，台灣淨零轉型步伐太慢，還有國家主權與安全這些重要議題，賴清德應當要有超越政黨的智慧和高度，台灣才能真正落實民主與自由。

柯文哲說，要提醒新的執政政府，不要忘記民進黨曾答應過，要謙卑、謙卑再謙卑，民進黨也曾經主張政黨和解、團結未來，更聽過民進黨訴求不分黨派、用人唯才，但8年過去了，這些訴求都跳票。而新國會成立至今差不多3個月，只看到衝突對立，尤其最近公布的內閣名單，還是民進黨派系政治的產物，看不到對國家願景的規畫。

柯文哲表示，民進黨靠著編織希望願景工程起家，但8年過去，從穿布鞋變成穿皮鞋，穿草鞋的人民還是穿草鞋，曾經說過要改革的全在原地踏步。

柯文哲說，2020年蔡英文總統兼任黨主席的時候，在民進黨的全代會說過，當前台灣最重要的改革項目就是憲政改革，被提名當監察院的陳菊還自詡，要當最後一任的監察院院長。結果執政以後，監察院提好提滿，因為有太多的人要酬庸。

柯文哲表示，民進黨提出國會改革，聽證調查制度、利益迴避制度跳票；民進黨提出司法改革，吹哨者保護法、妨害司法公正罪跳票，更令人火大的是，黨政軍退出媒體曾經是民進黨主張，現在卻變成黨政軍就是媒體。

柯文哲說，民進黨不能永遠告訴大家「還在路上」，民眾黨不反對希望快樂願景，但反對詐騙和跳票，519要展開草根決心行動，台灣民眾黨扮演一個忠誠在野黨的角色，要求實現國會改革、司法改革、媒體改革、憲政改革，會一樣、一樣監督。

柯文哲強調，他要深化改革、深化民主，落實責任政治，5月19號請所有支持跟認同改革的朋友們，不分民進黨、國民黨，大家一起站上街頭，在民進黨中央黨部前面，展現草根的決心、行動的決心，讓改革真正上路。

針對外界質疑該集會是要轉移3大案焦點，柯文哲說，會開專訪來逐一回答3大案，因為外界已經打一個多月，打不出什麼名堂。

至於為何挑監察院公布集會訴求，柯文哲回應，當年他就是被監察院彈劾，才選上台北市長，但廢考監兩院是民進黨的主張，其實國民黨今年大選時也贊成。而今天要求的改革，就從這當起點，從民進黨曾經答應的改革要開始做起。