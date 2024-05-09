外交部日前提告國民黨立委徐巧芯洩密，外交部長吳釗燮今稱對他來講很傷心，他知道這對行政立法之間的關係是很大的衝擊。對此，國民黨主席朱立倫直言，「我只能嘆一口氣啊」，反問未來的外交部長林佳龍和準總統賴清德會希望是這樣嗎？

朱立倫今上午出席智庫國政基金會「銀光好居」行動聯盟記者會後受訪時感嘆，對於國會議員監督已經在國外媒體披露的新聞，用這樣的方式來面對立法院，那將來行政院跟立法院的關係、外交部跟國會議員的關係，相信都是未來林佳龍跟賴清德要考量的。

朱立倫不滿稱，現在執政黨就是一個目標，就是要把整個立法院打爛，把整個國民黨黨團摧毀，然後讓國民黨戰力能夠消弭掉，這是最重要的目的，但絕對不要中計，現在就是戰狼戰術，甚至人肉炸彈，希望各種方式來毀掉立法院，但是他們非常重視國會最重要的功能，所以國民黨不會隨之起舞。

此外，對於工總當面跟賴清德提議，希望政府思考核能，不過賴清德並沒有正面回應。朱立倫認為，台灣的能源危機已經不只工總關心了，國外的媒體、智庫，甚至最友好的美方或日方朋友都多次提到該議題，賴清德必須在他的就職演說，或者是在未來的國情報告中，一定要非常明確說出，未來台灣能源政策何去何從。