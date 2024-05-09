桃園市議員朱珍瑤以阿姨為人頭助理，讓阿姨在2018年12月至2019年5月時，詐領每月3萬5至3萬元不等助理費，共17萬7278元由朱、擔任助理的母親、妹妹使用。桃園地檢署偵結，將4人依貪汙治罪條例起訴。

桃園地檢署調查，朱珍瑤從2018年12月25日起擔任第2屆桃園市議員，並連任第3屆議員。其中李姓母親、李姓妹妹擔任公費助理，分別負責財務及總務、行政祕書及負責出納。

檢方指出，朱珍瑤、母親、妹妹都知道公費助理補助費用均由桃園市議會編列預算支付，並非議員薪資的一部分，也不是對議員個人的實質補貼，應實際支付給擔任公費助理工作的人，3人也都知道朱珍瑤的阿姨並非助理，卻由朱珍瑤等人，填寫不實聘書等資料，送交桃園市議會，讓不知情且不具實質審查權的桃園市議會承辦人陷於錯誤。

阿姨領得薪水後，再陸續以提領、轉帳方式，提供朱珍瑤、母親、妹妹私用，共詐領17萬8278元。阿姨雖稱，有到捷運永寧站、八德區幫忙發文宣、面紙，但檢察官認為，議員助理就職是在選舉後，當時發文宣品效益為何？且阿姨與朱等人說法多有矛盾，認為是卸責之詞，不足採信。其他助理也說，不知道其阿姨也是同事，也沒有在LINE群組內。

檢方認為，4人涉犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪嫌及《刑法》使公務員登載不實公文書罪嫌，依法提起公訴，詐得金額共17萬7278元也請法院宣告沒收。