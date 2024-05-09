台灣首顆自製氣象衛星「獵風者」（Triton）去年10月發射後運行順利，今年6月將和福衛7號攜手，提供更多的海氣象觀測數據。交通部中央氣象署與國家太空中心（TASA）今簽署合作備忘錄，將監測資料和專業技術，應用於太空天氣和海氣象測報作業，提高氣象預報的準確度。

氣象署長程家平表示，自福衛3號計畫籌備階段就與國家太空中心有密切的合作，2005年氣象署即成立台灣資料分析中心（TACC）處理福衛星系計畫的掩星（RO）觀測資料，提供推導出的大氣溫度及濕度垂直分布產品給國內外作業及研究單位。

由過去數值模擬的比對分析顯示福衛7號的資料，能提升氣象預報準確度6％至10％，並增進颱風路徑預報能力，平均能減少72小時颱風路徑預報誤差約5％。

TASA主任吳宗信表示，台灣第一顆自製氣象衛星「獵風者」所使用的全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R）與福衛3號、7號所運用的大氣折射科學原理不同，且可互補，「獵風者」是蒐集經海面反射的導航衛星訊號，再反演出海面風速。由於海面上的氣象觀測資料稀少，因此這些難得的資料有助於提升海洋上的監測能力，進而增進海象預報精度與劇烈天氣的掌握。

吳宗信指出，後續的太空任務將與氣象署合作，包括國家發射場規劃和作業所需的氣象資料，也有賴於氣象署的專業，減輕運載火箭與科研火箭發射過程受到天氣狀態的影響。

TASA衛星操控組組長陳坤林說，目前福衛7號每天產製近5500筆大氣資料和4000筆電離層資料，而自福衛3號時期迄今，氣象署已協助太空中心處理近3000萬筆觀測資料。

陳坤林說明，福衛3號到福衛7號提供穩定且大量的電離層觀測資料，促使TASA和氣象署合作開發我國太空天氣測報作業的能力，結合衛星及地面觀測數據，進行太空天氣資訊整合與發佈，開展太空環境的預報服務，提供在軌衛星、航機和衛星導航等所需的電離層太空天氣預報資訊。他說，去年SpaceX公司就因為忽略太空氣象資訊的警告，導致40多顆低軌衛星失效。