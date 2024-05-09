0403花蓮強震，災情不小，縣內學校設備也因強震受損，影響學生學習權益，華碩文教基金會透過慈濟基金會媒合，捐贈約400部包括桌上型電腦、螢幕、筆電等，提供38校使用，協助各校儘快恢復正常教學。

捐贈儀式由縣長徐榛蔚、教育處代理處長翁書敏等人出席，感謝華碩文教基金會執行長魏杏娟及慈濟基金會執行長顏博文等人協助捐贈。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮接連發生強震，各校傳出大小不一損壞，縣府教育處緊急啟動各校災損通報機制，盡快盤檢校園災損情形，其中各教學場域配置的電腦及資訊設備，因強震傾倒翻覆以致功能失常或損壞的情況不在少數。華碩基金會透過慈濟基金會的媒合，表達捐助電腦協助意願。

在慈濟基金會執行長顏博文、副執行長張濟舵、主任王運敬等人見證，8日共捐贈縣內38校，共163台桌上型主機、234台電腦螢幕及6台筆記型電腦等全新資訊設備，並研商產官學界未來合作的模式。

華碩基金會執行長魏杏娟表示，基金會透過華碩的主要業務驅動數位包容計畫，致力縮短城鄉及數位落差，這次與花蓮縣政府及教育處合作，重建各級學校的電腦資訊設備，並研討數位科技教育中的產官學合作模式，期望透過智慧科技開拓多元學習方向。

花蓮縣長徐榛蔚感謝基金會善舉，在花蓮危難時刻伸出援手；災後重建之路漫長，許多工程項目都是公務預算無法全數支持的，唯有搭配各界善款及物資救助，才能使重建工作的效益最大化。

徐榛蔚說，AI科技是國際趨勢，未來花蓮也將在華碩基金會的協助下成立AI教室，培育更多在地科技人才目標。