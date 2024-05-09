一名女網友日前分享，天氣變熱後，若下班沒有馬上洗澡，會用濕紙巾擦私密處並換內褲，而濕紙巾擦過下面後，發現有許多分泌物，且顏色讓她嚇死，從此她1天換3次內褲，分泌物就正常了。對此，網友們看到1天換3次內褲都傻眼「沒有髒成那樣吧」、「先去看醫生」。

這名女網友昨天在Dcard發文，天氣熱如果下班沒有馬上洗澡，她會用濕紙巾擦拭私密處並更換內褲，直呼「濕紙巾擦過妹妹後的顏色嚇死我了，讓我有了妹妹潔癖，時不時就用濕紙巾擦」，更1天換3次內褲，早上起床、下班回家、洗澡後各換1次，之後私密處變乾淨，擦了也沒有顏色，分泌物逐漸少，覺得勤換內褲、用濕紙巾擦超重要，不然台灣越來越悶熱，光吃蔓越莓保養已經不夠。

然而，網友看到原PO一天換3次內褲都嚇傻，紛紛搖頭，「分泌物多到一天換3次內褲，應該要看醫生了吧？」、「沒有髒成那樣吧，一天換三件」、「太焦慮了？只要身體健康沒異狀，其實不需要一直換內褲」、「經常用濕紙巾擦拭私密處會化膿感染的，還是適度就好」、「會不會是褲子穿很緊，不通風可能也有關係」。

但也有過來人理解，有時真的一天換3件內褲，像是出去玩流汗濕了，加上私密處有分泌物，尤其是排卵期超容易濕，因此會隨身攜帶免洗內褲替換。據外媒《Healthline》報導，婦產科醫師Alyse Kelly Jones指出，女生一旦覺得私密處不舒服，應該馬上換掉內褲，愛換幾次都可以，警告不要因為私密處黏液過多而使用護墊一整天，會造成皮膚與護墊摩擦、刺激皮膚，導致搔癢。